У Київській області затримали підозрюваних в підпалах автівок ЗСУ

На Київщині правоохоронці затримали трьох зловмисників, серед яких двоє 16-річних підлітків, які за вказівкою російських спецслужб підпалювали автомобілі військових. Усі фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції України.

У Білоцерківському районі правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який облив легкозаймистою сумішшю та підпалив службовий пікап Nissan Navara, яким користувалися працівники РТЦК та СП. За даними слідства, чоловік діяв за вказівкою російського куратора.

Затриманому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

У Києві викрили двох 16-річних хлопців, які за винагороду погодились підпалити автомобіль військового ЗСУ. Замовлення від представника російських спецслужб вони отримали через месенджер.

“Неповнолітні заздалегідь придбали легкозаймисту суміш та вночі підпалили транспортний засіб. Злочин зняли на відео для звіту перед російським куратором. Внаслідок пожежі був пошкоджений моторний відсік та салон авто”, — розповіли в поліції.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Як зазначають правоохоронці, гроші за злочин палії так і не отримали.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб.

Наразі всі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.