У Києві зростає кількість тяжких хворих на COVID-19

У столиці зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що до таких висновків прийшли на основі аналізу статистики госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

“Так, якщо 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, то станом на 20 серпня їх вже 130. Причому за останню добу до медичних закладів поступили 34 людини. Це майже вдвічі більше ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей”, – зауважила Гінзбург.

Вона додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів ШВЛ.