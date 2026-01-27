У Києві жінка рік катувала дев’ятирічного сина: змушувала спати голим у туалеті, зв’язувала та різала ножем

Правоохоронці підозрюють 36-річну жительку Києва у систематичному знущанні з дев’ятирічного сина. Жінка змушувала дитину спати голим у туалеті, зв’язувала та била.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що киянка упродовж року з 2024 по 2025 рік систематично закривала малолітнього сина на ніч, інколи без одежі, у туалеті квартири. Також жінка зв’язувала дитину зарядним шнуром від телефону, позбавляючи можливості рухатись.

“Використовуючи страх дитини та почуття голоду, мати примусила хлопчика з’їсти зачерствілий шматок хліба, відвівши йому на це одну хвилину часу. Хлопчик не встиг з’їсти хліб за цей час, тож матір кухонним ножем зробила порізи на голові дитини. Дитину весь час били руками, ногами, та усім, що було під рукою у матері. Жінка ображала хлопчика і словами, бажаючи його смерті”, – розповіли в прокуратурі.

За даними правоохоронців, катування дитини тривало до тих пір, поки жінка, з метою покарання дитини, не вставила його руку у двері, після чого зачинила їх. Травмовану руку побачили у школі.

На даний час хлопчик перебуває в дитячому будинку сімейного типу.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 КК України – катування, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на заподіяння морального страждання та сильного фізичного болю своєму малолітньому сину, та за ст. 126-1 КК України – умисне систематичне вчинення психологічного насильства щодо свого малолітнього сина що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи. Жінці загрожує до шести років позбавлення волі.