У Києві затримали молодика, який намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності

Поліція Києва спільно зі Службою безпеки України затримала 23-річного киянина, який вчинив наругу над прапорцями, встановленими на Майдані Незалежності в пам’ять про загиблих військових. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Підпалювачем виявився 23-річний киянин / Фото Нацполіція

Нагадаємо, кілька днів тому в соціальних мережах з’явилося відео, на якому чоловік обливає прапорці рідиною для розпалювання та намагається їх підпалити.

Після проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу порушника та затримали його. Наразі з чоловіком працюють слідчі, які з’ясовують мотиви та обставини інциденту.

Розслідування триває.