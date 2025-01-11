Кримінал

У Києві затримали молодика, який намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності
11 Січня 2025 20:32
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Поліція Києва та СБУ затримали киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності / Фото Нацполіція
Поліція Києва та СБУ затримали киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності / Фото Нацполіція

Поліція Києва спільно зі Службою безпеки України затримала 23-річного киянина, який вчинив наругу над прапорцями, встановленими на Майдані Незалежності в пам’ять про загиблих військових. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Підпалювачем виявився 23-річний киянин / Фото Нацполіція

Нагадаємо, кілька днів тому в соціальних мережах з’явилося відео, на якому чоловік обливає прапорці рідиною для розпалювання та намагається їх підпалити.

Після проведення оперативних заходів правоохоронці встановили особу порушника та затримали його. Наразі з чоловіком працюють слідчі, які з’ясовують мотиви та обставини інциденту.

Розслідування триває.


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