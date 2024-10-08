У Києві затримали харків’янина, який негативно висловлювався про загиблих воїнів

У Києві затримали мешканця Харкова, який на Хрещатику негативно висловлювався про загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, затриманим виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

“Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.