Кримінал

У Києві затримали харків’янина, який негативно висловлювався про загиблих воїнів
8 Жовтня 2024 10:32
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київ, поліція
Затримання зловмисника / НПУ

У Києві затримали мешканця Харкова, який  на Хрещатику негативно висловлювався про загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, затриманим виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці. 

“Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику негативно висловлювався в бік українського суспільства та принижував військових, зокрема захисників, які загинули захищаючи український народ від російського агресора”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.


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У Києві затримали харків’янина, який негативно висловлювався про загиблих воїнів
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