Кримінал

У Києві затримали агентку РФ, яка готувала атаку на столицю 1 січня
13 Січня 2025 13:31
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Затримана за підозрою в наведенні дронів на Київ / Фото: СБУ
Затримана за підозрою в наведенні дронів на Київ / Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агентку російської воєнної розвідки ГРУ, яка готувала координати для дронової атаки РФ на столицю України 1 січня. 27-річна місцева безробітна шукала “легкі” заробітки у Телеграм-каналах.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України.

Готові світлини фігурантка переправляла російському куратору через анонімний чат у месенджері. Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ.

“Задокументовано, як зловмисниця проводила дорозвідку в районі місця базування радіолокаційної станції українських військ поблизу столиці України. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському ГРУ”, – розповіли в СБУ.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами.

Жінці повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою.

Речові докази діяльності агентки РФ / Фото: СБУ

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