У Києві винесли перші вироки за ухилення від мобілізації

Київські суди винесли 7 вироків щодо чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу. Зокрема, мешканця Солом’янського району засуджено до 4 років позбавлення волі, а жителя столичної Оболоні до 5 років.

Про це повідомляє столична поліція.

Із початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомили 51 особі.

Здебільшого досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 ККУ розпочинали за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці нагадують, що за ухилення від призову під час мобілізації загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років.

“Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову”, — йдеться в повідомленні.