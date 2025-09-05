У Києві викрили “конвертцентр” з тіньовим обігом у понад 1,5 млрд грн

У Києві правоохоронці викрили масштабний конвертаційний центр із тіньовим обігом понад 1,5 млрд грн.

У Київській міській прокуратурі та СБУ повідомили, що організуава роботу цього центру колишній високопосадовець податкової служби. За даними “Української правди“, йдеться про Євгена Бамбізова.

“У період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому – високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань”, – розповіли у прокуратурі.

Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств “транзитерів”. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

За липень 2024 – травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн гривень.

Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.

Організатора схеми, директора товариства та двох бухгалтерів затримано. Їм готують підозри за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України (ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).