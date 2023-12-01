У Києві вінничанин вбив військового через борги

У Києві житель Вінниччини вбив знайомого військовослужбовця через пов’язану з боргами сварку. Поліція знайшла тіло вбитого у водоймі на околиці столиці і затримала підозрюваного.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва

“До поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення чоловіка. Відомо, що військовослужбовець на власному автомобілі мав їхати у госпіталь, втім по дорозі з ним зник зв’язок. До пошуку зниклого негайно було залучено співробітників відділу кримінальної поліції Дарницького управління та оперативників управління карного розшуку”.

Повідомляється, що правоохоронці знайшли тіло зниклого з близько 15-ма ножовими пораненнями в одній з водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів Києва.

Як встановили правоохоронці, по дорозі до лікарні військовий заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань.

Після цього нападник дістав ніж та завдав удар військовослужбовцю в шию, груди та голову. Щоб позбутися тіла, він поклав його у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на автомобілі вбитого відвіз за місто і кинув у водойму.

Нападником виявився 31-річний житель Вінниччини, який окрім цього обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області.

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Підозрюваному може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.