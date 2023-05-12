У Києві відкриють усі входи в метро

У Києві з 14 травня планують відкрити всі входи до станцій метро, що були закриті з початку війни. На багатьох станціях працювали виходи лише на один бік.

Будуть повністю відкриті станції:

«Чернігівська»,

«Лівобережна»,

«Нивки»,

«Святошин»,

«Героїв Дніпра»,

«Оболонь»,

«Контрактова площа»,

«Васильківська»,

«Харківська» ,

“Позняки”.

“Рішення погоджено з Національною поліцією. Воно прийняте для комфортного пересування киян та гостей метрополітену. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.