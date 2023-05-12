Суспільство

У Києві відкриють усі входи в метро

12 Травня 2023 13:09
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київ, метро

У Києві з 14 травня планують відкрити всі входи до станцій метро, що були закриті з початку війни. На багатьох станціях працювали виходи лише на один бік.

Будуть повністю відкриті станції:

  • «Чернігівська»,
  • «Лівобережна»,
  • «Нивки»,
  • «Святошин»,
  • «Героїв Дніпра»,
  • «Оболонь»,
  • «Контрактова площа»,
  • «Васильківська»,
  • «Харківська» ,
  • “Позняки”.

“Рішення погоджено з Національною поліцією. Воно прийняте для комфортного пересування киян та гостей метрополітену. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.


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