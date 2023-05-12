У Києві відкриють усі входи в метро

У Києві з 14 травня планують відкрити всі входи до станцій метро, що були закриті з початку війни. На багатьох станціях працювали виходи лише на один бік.
Будуть повністю відкриті станції:
- «Чернігівська»,
- «Лівобережна»,
- «Нивки»,
- «Святошин»,
- «Героїв Дніпра»,
- «Оболонь»,
- «Контрактова площа»,
- «Васильківська»,
- «Харківська» ,
- “Позняки”.
“Рішення погоджено з Національною поліцією. Воно прийняте для комфортного пересування киян та гостей метрополітену. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей”, – заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Поділитися: