Техно

У Києві відбулася важлива зустріч між військовими та розробниками оборонних технологій
3 Лютого 2025 17:44
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У Києві пройшла зустріч представників Командування Сухопутних військ ЗСУ із розробниками озброєння та військової техніки, що стало важливим кроком у розвитку оборонних інновацій в умовах російсько-української війни.

До заходу долучилися й інші представники Сил оборони України, які разом із українськими інженерами презентували новітні розробки. Серед них — ракетне озброєння, безпілотні літальні комплекси, системи зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки, а також роботизовані наземні комплекси та технології на основі штучного інтелекту, деякі з яких уже активно застосовуються на фронті.

Зустріч представників Командування Сухопутних військ із розробниками озброєння та військової техніки / Фото Командування Сухопутних військ ЗСУ

Заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ полковник Олег Гончарук підкреслив важливість тісної співпраці між військовими та виробниками. За його словами, лише спільні зусилля дозволять створювати інноваційні рішення, що суттєво підвищать обороноздатність країни.

«Подальша співпраця між виробниками є запорукою успішної інтеграції новітніх технологій у військову справу. Спільні пропозиції допоможуть не лише зробити роботу систем та технологій ефективнішою, а й створити нові тактики стримування російських загарбників», — наголосив Олег Гончарук.


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