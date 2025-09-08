У Києві в ДТП за участі військового загинули поліцейський та цивільний

Сьогодні, 8 вересня близько 5:50, на вулиці Олени Теліги у Києві сталася смертельна ДТП за участі військового. Загинули двоє людей, зокрема поліцейський.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир-поліцейський загинули на місці події.

Водій військового авто дістав тілесні ушкодження.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).