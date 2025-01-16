У Києві уламки дронів впали на автівку та будівлю

Під час атаки дронів на Київ 16 січня уламки збитих безпілотників впали в Соломʼянському та Дніпровському районах. Пошкоджено автомобіль та будівлю.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“У Соломʼянському районі столиці уламок БпЛА пошкодив легкове авто. Розірвало двигун та частково салон автівки. Пожежі немає. Постраждалих теж наразі немає”, – написав Кличко.

Пізніше у Дніпровському районі виявили пошкодження фасаду будівлі – попередньо, “уламком під час повітряної тривоги, коли працювало ППО”.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Про роботу ППО в Києві КМВА попередила сьогодні о 12:25, за кілька хвилин до відбою.