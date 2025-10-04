У Києві суд обирає запобіжний захід водію Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста

У Києві розпочалося судове засідання, на якому мають обрати запобіжний захід водію Mercedes, який жорстоко побив велосипедиста після зауваження про паркування на велодоріжці.

Про це повідомляє видання Obozrevatel.ua.

Напередодні поліція Києва затримали водія автомобіля Mercedes, який завдав велосипедисту кількох ударів по голові, після чого той втратив свідомість і нині перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Затриманому водію Mercedes буде повідомлено про ще одну підозру. Дії фігуранта додатково кваліфіковані за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення особи у небезпеці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, 44-річний житель Київщини побив 40-річного велосипедиста через зауваження щодо припаркованої автівки на велосипедній смузі. Після того, як потерпілий впав на дорогу та втратив свідомість, нападник відтягнув його на узбіччя й втік з місця події. Правоохоронці знайшли нападника та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження. Тоді суд відпустив зловмисника під нічний домашній арешт.

За інформацією “Української правди” з посиланням на джерела у правоохоронних органах, нападник – 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 млн гривень. Його компанія “ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП” у 2022 році отримала 25 мільйонів гривень з бюджету на постачання одягу для військових, проте слідство виявило ознаки розтрати коштів.