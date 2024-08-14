Суспільство

У Києві швидко росте захворюваність на коронавірус
14 Серпня 2024 13:40
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київ, коронавірус
COVID-19 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Так, у червні було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660. Натомість за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини.

Крім цього, зростає кількість госпіталізованих, серед яких з’являються хворі, що потребують штучної вентиляції легень.

“Хворий, який не надто потерпає від симптомів, “списує” їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID”, – каже Гінзбург.


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