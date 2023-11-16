Суспільство

У Києві продавали фальшиві долари

16 Листопада 2023 18:06
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валюта, київ

У Києві викрито групу осіб, які продавали фальшиві долари через фіктивні обмінні пункти.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, зловмисники облаштували на території столиці приміщення, які зовні скидалися на пункти обміну валют і використовували ліцензії інших суб’єктів господарювання.

Один з постраждалих, якому продали фальшиві гроші, звернувся до правоохоронних органів.

В межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих американських доларів в одному з пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 доларів.

Під час обшуків встановлено ще один обмінний пункт, у якому зловмисники також реалізували фальшиві гроші. В приміщенні вилучили готівку в іноземній та вітчизняній валюті та техніку на загальну суму понад 2 млн гривень.

На даний час встановлюються усі особи, які причетні до здійснення незаконної діяльності.


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