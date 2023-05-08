У Києві посилено заходи безпеки

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що 8 та 9 травня правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці Києва, а також столичні парки та сквери.

«Гарантування публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні правоохоронці будуть стежити за правопорядком поблизу кладовищ. Співробітники поліції вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття», – йдеться в повідомленні на сайті МВС.

Також поліцейські нагадують, що в Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00.