У Києві посадовець Міноборони за 10 тис. доларів організовував бронювання для ухилянтів, — Нацполіція

У Києві затримали посадовця Міністерства оборони України, який за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаним бронювання від мобілізації. Підозрюваний виступав посередником у корупційній схемі, інші учасники якої наразі встановлюються.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам призовного віку за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Слідчі затримали фігуранта під час отримання зазначеної суми коштів від “клієнта”.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.