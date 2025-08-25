        Політика

        У Києві попередили Польщу про потенційну реакцію, якщо Сейм прирівняє символіку ОУН-УПА до нацистської

        25 Серпня 2025 19:39
        Президент Польщі Кароль Навроцький / Фото: AP
        Київ попередив Польщу про можливу реакцію у разі заборони української символіки. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дипломатичне джерело.

        Раніше президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка прирівнює символіку ОУН-УПА до нацистської та комуністичної.

        “Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі”, – заявило джерело ЄП.

        За його словами, Київ вдячний Польщі за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і вірить, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах Європейського Союзу.  

        “Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони”, – наголосили там.


