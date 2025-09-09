У Києві пограбували військову, яка проходить в столиці лікування

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на військову — зловмисник відібрав у жінки сумку з грошима та документами. Підозрюваного затримали, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Грабіж було скоєно на вулиці Васильківській. Жертва — 44-річна військова, яка наразі проходить лікування у столиці.

“Жінка перебувала у кав’ярні, коли, до її столика підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік. Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук”, — розповіли в поліції.

Протягом декількох годин правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного місцевого жителя, в якого правоохоронці вилучили сумку з речами та повернули її власниці. Гроші у сумі 3000 гривень зловмисник встиг витратити.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тис. гривень.