У Києві підрядник “наварив” на будівництві Подільського мосту 24 млн гривень

Генпідрядника, який будував Подільський міст у Києві, судитимуть за завищення витрат на оренду техніки. Слідство встановило, що вартість оренди спецтехніки – кранів, насосів і бурових установок – була завищена на понад 24 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що у квітні 2017 року КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та генпідрядник уклали договір на будівництво Подільського мостового переходу у Києві.

“У червні 2023 року замовник робіт, генпідрядник та підрядна організація підписали акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на роботу залученої спецтехніки – кранів, насосів, бурових установок. Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду вказаних вище машин та механізмів завищено понад 24 млн гривень”, – розповіли в прокуратурі.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника генпідрядної організації, яка здійснює будівництво Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві. Чоловіку інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Прокурором заявлено позов про відшкодування спричиненої шкоди.