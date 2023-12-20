Кримінал

У Києві підлітки розгорнули нацистський стяг поруч із лялькою пса Патрона

20 Грудня 2023 20:23
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поліція

У мережі поширили відео з Києва, де посеред вулиці група підлітків розгорнула стяг нацистської Німеччини поруч з ростовою лялькою пса Патрона. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили поліція та прокуратура столиці.

Під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили відеоролик, на якому група підлітків відкрито демонструє прапор з нацистською символікою. Подія відбувалася в районі Позняки.

Туди виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, кримінальної поліції та патрульні.

Наразі правоохоронці встановлюють свідків, учасників та всі обставини події.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про інцидент за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. 

Санкція статті передбачає обмеження волі або ув’язнення до 5 років, з конфіскацією майна або без такої.


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