У Києві підлітки розгорнули нацистський стяг поруч із лялькою пса Патрона

У мережі поширили відео з Києва, де посеред вулиці група підлітків розгорнула стяг нацистської Німеччини поруч з ростовою лялькою пса Патрона. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили поліція та прокуратура столиці.

Під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили відеоролик, на якому група підлітків відкрито демонструє прапор з нацистською символікою. Подія відбувалася в районі Позняки.

Туди виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції, кримінальної поліції та патрульні.

Наразі правоохоронці встановлюють свідків, учасників та всі обставини події.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про інцидент за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України — виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція статті передбачає обмеження волі або ув’язнення до 5 років, з конфіскацією майна або без такої.