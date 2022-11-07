Кримінал

У Києві перекрито ще один канал “допомоги” призовникам, які бігли за кордон

7 Листопада 2022 09:55
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ухилянти

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру двом чоловікам, які за 5 000 доларів США організовували незаконний перетин кордону.

За інформацією правоохоронців, правопорушники «допомагали» призовникам виїхати за межі держави під виглядом волонтерської діяльності. На даний час затримані перебувають під вартою. За такі дії їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

“Правоохоронці викрили двох мешканців столиці, які організували незаконний перетин державного кордону. Під час досудового розслідування з’ясувалось, що один із правопорушників підшукував охочих військовозобов’язаних чоловіків призовного віку покинути межі держави задля уникнення мобілізації, а інший – оформлював їм документи для виїзду за кордон в якості волонтерів через благодійну організацію. Вартість такої послуги становила 5 000 доларів США з людини.

У ході реалізації оперативної інформації поліцейські затримали фігурантів у момент передачі другої частини коштів за організацію безперешкодного перетину кордону у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримані – раніше не судимі 43-річний уродженець Луганської та 65–річний уродженець Чернівецької областей”, – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Судом порушникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.


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