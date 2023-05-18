Суспільство

У Києві перейменували три станції метро Київрада перейменувала три станції столичного метро. Відповідно до рішення депутатів: “Дружби народів” стала “Зверинецькою”;

“Площа Льва Толстого” – “Площею українських героїв”;

“Проспект Правди” (ще не відкрита) – “Варшавською”. У січні 2023 року учасники електронного опитування у додатку «Київ Цифровий» підтримали запропоновані пропозиції щодо нових назв цих трьох станцій метрополітену. У березні депутати Київради перейменували вулицю Льва Толстого на вулицю Павла Скоропадського, а площу Льва Толстого на площу Українських героїв. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал