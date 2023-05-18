У Києві перейменували три станції метро

Київрада перейменувала три станції столичного метро.
Відповідно до рішення депутатів:
- “Дружби народів” стала “Зверинецькою”;
- “Площа Льва Толстого” – “Площею українських героїв”;
- “Проспект Правди” (ще не відкрита) – “Варшавською”.
У січні 2023 року учасники електронного опитування у додатку «Київ Цифровий» підтримали запропоновані пропозиції щодо нових назв цих трьох станцій метрополітену.
У березні депутати Київради перейменували вулицю Льва Толстого на вулицю Павла Скоропадського, а площу Льва Толстого на площу Українських героїв.
Поділитися: