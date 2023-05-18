Суспільство

У Києві перейменували три станції метро

18 Травня 2023 19:05
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київ, метро

Київрада перейменувала три станції столичного метро.

Відповідно до рішення депутатів:

  • “Дружби народів” стала “Зверинецькою”;
  • “Площа Льва Толстого” – “Площею українських героїв”;
  • “Проспект Правди” (ще не відкрита) – “Варшавською”.

У січні 2023 року учасники електронного опитування у додатку «Київ Цифровий» підтримали запропоновані пропозиції щодо нових назв цих трьох станцій метрополітену.

У березні депутати Київради перейменували вулицю Льва Толстого на вулицю Павла Скоропадського, а площу Льва Толстого на площу Українських героїв.


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