У Києві мертву власницю трикімнатної квартири “видали заміж”

Померлу власницю трикімнатної квартири у Києві “видали заміж” заради заволодіння житлом. Трьом учасникам шахрайської схеми повідомлено про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Після смерті 51-річної жінки, яка не мала спадкоємців, залишилась трикімнатна квартира у Солом’янському районі міста Києва вартістю 2,7 млн гривень.

Зловмисники підшукали киянина, який погодиться вдавати чоловіка померлої для того, щоб отримати її квартиру як спадщину. Він надав свої документи для оформлення підробленого свідоцтва про одруження, в якому вказали, що шлюб укладено ще у 1998 році у РФ.

“Надалі учасник шахрайства отримав свідоцтво про право на спадщину, на підставі якого став власником квартири. Згодом житло намагалися продати. Одразу ж після укладання угоди купівлі-продажу квартири правоохоронці учасників схеми затримали”, – розповіли в прокуратурі.

Трьом учасниках схеми повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирою шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 190 КК України). Всім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За клопотанням прокурора окружної прокуратури з метою запобігання можливості подальшого продажу квартири вирішується питання про накладення арешту на нерухомість.