Суспільство

У Києві хлопець вирішив спуститись ескалатором по-новому, але потрапив до лікарні
17 Лютого 2025 11:47
читать на русском →
Хлопець, який впав на ескалаторі у Києві / Фото з соцмереж
Хлопець, який впав на ескалаторі у Києві / Фото з соцмереж

16 лютого на станції метро “Хрещатик” 20-річний хлопець вирішив перетворити звичайний спуск на ескалаторі на справжній атракціон — сів на балюстраду і спробував спуститися.

Як результат, отримав серйозні травми обличчя і забій руки, повідомили у КП “Київський метрополітен”.

На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака.

“Подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі. Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань”, – наголосили у метрополітені.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Лютого 2025 13:02

Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти. Водночас їх ставлять на військовий облік
17 Лютого 2025 13:25

На Чорнобильській АЕС виявили нові осередки тління після удару російського дрона
17 Лютого 2025 11:05

У Краснодарському краї після атаки дронів зупинили роботу нафтоперекачувальної станції 
17 Лютого 2025 10:48

Правоохоронці затримали російських агентів, причетних до теракту біля ТЦК у Кам’янці-Подільському
17 Лютого 2025 09:06

Росіяни випустили по Україні понад 140 дронів: як відпрацювала ППО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки