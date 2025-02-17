У Києві хлопець вирішив спуститись ескалатором по-новому, але потрапив до лікарні

16 лютого на станції метро “Хрещатик” 20-річний хлопець вирішив перетворити звичайний спуск на ескалаторі на справжній атракціон — сів на балюстраду і спробував спуститися.

Як результат, отримав серйозні травми обличчя і забій руки, повідомили у КП “Київський метрополітен”.

На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака.

“Подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі. Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань”, – наголосили у метрополітені.