У Києві дев’ятеро людей постраждали через нічну атаку дронами й ракетами

У ніч на 10 жовтня Київ зазнав масштабної комбінованої атаки дронами та ракетами. Пошкоджені житлові будинки в кількох районах міста, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Уламки збитих російських безпілотників впали у кількох районах столиці, зокрема у Подільському районі — у дворі житлового будинку.

У Печерському районі пожежа виникла на 6-7 поверхах 17-поверхівки. Пошкоджено квартири, людей евакуювали. Станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих, п’ятеро госпіталізовані. Під час ліквідації наслідків рятувальники врятували два десятки людей, пожежу загасили.

У Голосіївському районі пошкоджено фасади двох житлових будинків і два автомобілі. У Деснянському районі уламки збитої повітряної цілі впали на територію поліклініки — без займання.

Через обстріли у столиці зафіксовані перебої з електро- та водопостачанням, особливо на лівому березі. Протиповітряна оборона продовжувала працювати протягом усієї ночі, оскільки атаки тривали кількома хвилями.

Також у Броварському районі Київської області після атаки дронів спалахнула пожежа у приватному будинку та будівлі мінімаркету.