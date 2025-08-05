У Києві чоловік підірвав газ у квартирі під час затримання поліцією: четверо постраждалих

Сьогодні, близько 14:00, у Дарницькому районі Києва підозрюваний у скоєнні злочину відкрив газ та підірвав квартиру. Поранено трьох поліцейських, також постраждав зловмисник.

Про це повідомили в ГУНП у м. Києві.

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Попередньо встановлено, що 34-річний мешканець будинку через особисту неприязнь підпалив двері до квартири сусіду поверхом вище.

“Прибувши на місце події та встановивши оселю, у якій переховується підозрюваний, поліцейські відчули запах газу, тож невідкладно розпочали евакуацію жителів багатоповерхівки та викликали екстрені служби”, — розповіли в поліції.

Після цього у квартирі пролунав вибух, внаслідок якого постраждало троє поліцейських та сам зловмисник. З тілесними ушкодженнями їх госпіталізовано. Мешканці будинку не постраждали.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна. Відповідно до санкції статей, фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.