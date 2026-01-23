У Києві без опалення ще майже дві тисячі багатоповерхівок, — Кличко  

Станом на ранок 23 січня у Києві без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок. Протягом ночі опалення ввімкнули для понад 650 будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ці майже дві тисячі київських багатоповерхівок, які залишаються без опалення, підключатимуть вдруге після атак РФ 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – в Голосіївському й Соломʼянському районах.

“Тобто, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати”, – написав Кличко.

Як повідомили в Укренерго, через наслідки російських обстрілів та складну ситуацію в енергосистемі у кількох регіонах України зранку 23 січня запроваджено аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.