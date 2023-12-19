У Китаї стався потужний землетрус: загинуло 95 осіб

Кількість жертв потужного землетрусу магнітудою 6,2, який стався пізно ввечері понеділка на північному заході Китаю, зросла до щонайменше 95 осіб, ще більше 200 людей постраждали.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині близько 10 км і майже на адміністративній межі між двома гірськими провінціями Ганьсу і Цинхай. Сильні поштовхи відчули жителі багатьох районів обох провінцій.

Ганьсу постраждала найбільше. Тут на ранок вівторка знайшли тіла 86 загиблих і виявили 96 поранених. Підземні поштовхи завдали знаних руйнувань і пошкоджень будинкам, комунікаціям та лініям електропередач.

У Цинхаї повідомляється про дев’ятьох загиблих та 124 поранених.

У постраждалих районах розгорнуто комплексні рятувальні групи, проводяться пошуково-рятувальні роботи.

Провінційні та місцеві пожежні служби направили на місце події рятувальників і пожежні машини.

Також триває оцінка збитків, завданих землетрусом.

Уряд Китаю направив у провінцію Ганьсу робочу групу у складі фахівців Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та національного Штабу з ліквідації наслідків землетрусів.