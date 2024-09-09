У Китаї повідомили, що підтримують «мирні зусилля» Індії з урегулювання «української кризи»

Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на завершення російсько-українського конфлікту, в тому числі й уряду Індії.

Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи на прохання власного кореспондента Укрінформу повідомлення про поїздку радника прем’єр-міністра Індії до Москви для обговорення «мирних зусиль» щодо війни РФ проти України.

«Китай відданий просуванню мирних переговорів і підтримує всі зусилля, спрямовані на врегулювання «української кризи» (так у КНР називають російську війну проти України – ред.) мирним шляхом», – сказала Мао.

За її словами, в українському питанні позиція китайської сторони залишається незмінною і полягає в прихильності вирішенню «кризи» шляхом переговорів.

«Китай готовий продовжувати працювати з міжнародним співтовариством, щоб накопичувати умови для політичного врегулювання конфлікту», – зазначила дипломат.

Водночас Мао не відповіла на питання про подальші плани китайського уряду зі сприяння завершенню російського вторгнення в Україну.