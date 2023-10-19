У курсуванні маршрутів до Відня будуть зміни – Укрзалізниця

Маршрут потягів Київ – Відень – Київ та Відень – Чоп – Відень зміниться через незаплановані колійні роботи в Угорщині на залізниці між Будапештом та Віднем.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Таким чином, маршрут безпересадкових вагонів №431, 432 Київ – Відень – Київ буде обмежений до станції Будапешт-Келеті без курсування між Будапештом та Віднем.

Такі зміни будуть з 27 жовтня до 18 листопада відправленням з Відня та з 26 жовтня до 17 листопада відправленням з Києва.

Пасажирам, що вже придбали квитки на ці дати, угорська залізниця організувала такий порядок доїзду у напрямку Відня:

після прибуття на станцію Будапешт-Келеті о 08:20 ранку необхідно скористатися метрополітеном (лінія М4) для доїзду до станції Будапешт-Келенфельд;

зі станції Будапешт-Келенфельд щопівгодини відправлятимуться автобуси до станції Татабанья, які підвʼязані для пересадки на поїзди до Відня.

Наприклад, автобус, що виїжджає зі ст. Будапешт-Келенфельд о 09:10, прибуває до ст. Татабанія о 10:10 під відправлення поїзда RJX 62 о 10:26 до Відня, куди він прибуде о 12:21.

Проїзд у автобусі та поїзді безоплатний за наявності квитків до Відня.

Якщо у пасажирів є квиток у вагон №430 Чоп – Відень, можна безоплатно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп – Захонь та Захонь – Будапешт, з якими й мав їхати вагон №430.

