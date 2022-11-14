Кримінал

У Куп’янську ексгумували трупи чотирьох цивільних: один з них був закатований

14 Листопада 2022 19:23
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прокуратура, окупація

Сьогодні прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області виявили тіла чотирьох цивільних, які стали невинними жертвами дій держави-окупанта.

14 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували труп 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На тілі трупа виявлено дві колото-різані рани на спині. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

У м. Куп‘янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано.


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