        У Куп’янську біля школи волонтерка підірвалася на вибухівці

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 11:56
        Евакуація пораненої жінки / Фото: Поліція Харківщини
        Евакуація пораненої жінки / Фото: Поліція Харківщини

        У неділю, близько 16:00, у місті Куп’янськ Харківської області внаслідок вибуху постраждала жінка. Тип боєприпасу. Стан постраждалої важкий: відкрита рана та перелом ноги.

        Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності.

        Працівники поліції вивезли поранену жінку з Куп’янська та передали медикам, які доставили постраждалу до лікарні.

        “45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет. Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги”, – розповіли в поліції.

        За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.


