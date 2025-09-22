У Куп’янську біля школи волонтерка підірвалася на вибухівці

У неділю, близько 16:00, у місті Куп’янськ Харківської області внаслідок вибуху постраждала жінка. Тип боєприпасу. Стан постраждалої важкий: відкрита рана та перелом ноги.

Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності.

Працівники поліції вивезли поранену жінку з Куп’янська та передали медикам, які доставили постраждалу до лікарні.

“45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет. Внаслідок вибуху потерпіла дістала вибухове поранення та перелом ноги”, – розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.