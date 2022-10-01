Суспільство

У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з авто, де перебували цивільні. ОНОВЛЕНО

1 Жовтня 2022 14:11
72
харків

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог продовжує тероризувати мирне населення прилеглих до кордону з рф та лінії зіткнення територій Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Сьогодні у Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, в яких знаходилися цивільні мешканці.

“За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються. Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав Синєгубов.

Як встановила СБУ, наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель».

“Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства”, – заявив Василь Малюк.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
1 Жовтня 2022 14:39
100

 ЗСУ увійшли до Лиману
1 Жовтня 2022 15:11
12

З 1 жовтня почала діяти програма ленд-лізу
1 Жовтня 2022 12:23
224

ЗСУ оточили росіян у Лимані, окупанти прощаються з рідними
1 Жовтня 2022 10:05
131

Українська артилерія знищила пункти управління і техніку окупантів, – Гайдай
1 Жовтня 2022 08:59
53

Окупанти затримали директора Запорізької АЕС та вивезли його в невідомому напрямку
Останні новини
усі новини