У Куп’янському районі виявили обстріляну колону з авто, де перебували цивільні. ОНОВЛЕНО

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог продовжує тероризувати мирне населення прилеглих до кордону з рф та лінії зіткнення територій Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Сьогодні у Куп’янському районі виявили обстріляну колону з автомобілями, в яких знаходилися цивільні мешканці.

“За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються. Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання”, – написав Синєгубов.

Як встановила СБУ, наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель».

“Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства”, – заявив Василь Малюк.

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.