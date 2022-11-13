У Куп’янському районі Харківщини відновили газопостачання майже 800 родинам

Фахівці АТ «Харківгаз» та АТ «Харківобленерго» продовжують повертати газо- та електропостачання жителям регіону.

Як зазначили в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, протягом 12 листопада було відновлено газопостачання 791 родині у Куп’янському районі, зокрема повністю вдалося повернути природний газ до сіл Глушківка, Колісниківка та Кругляківка.

Окрім цього, після проведення аварійно-відновлювальних робіт на повітряній лінії електропередавання послугу отримали 233 абонента м. Ізюм. Також в Ізюмському районі світло повернули 20 споживачам с. Рідне та 128 жителям с. Петрівське.

Зокрема, роботи з відновленню електропостачання тривають і в Куп’янському районі. Там світло отримали 173 споживача с. Глушківка.

Також протягом доби було заживлено 47 споживачів с. Байрак Харківського району.