У Кривому Розі військовий на смерть збив 14-річного хлопця

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив неповнолітнього хлопця.
Про це повідомили в ДБР.
За попередніми даними, військовослужбовець не зупинився на забороняючий рух сигнал світлофора та збив хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу пішохідним переходом. Внаслідок ДТП дитина загинула.
Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані.
У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).