У Кривому Розі військовий на смерть збив 14-річного хлопця

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця Національної гвардії України, який 18 жовтня у Кривому Розі на пішохідному переході збив неповнолітнього хлопця.

Про це повідомили в ДБР.

За попередніми даними, військовослужбовець не зупинився на забороняючий рух сигнал світлофора та збив хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу пішохідним переходом. Внаслідок ДТП дитина загинула.

Реклама

Реклама

Попередньо встановлено, що водій перебував у тверезому стані.

У межах досудового розслідування призначено комплекс експертиз, зокрема автотехнічну та трасологічну.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).