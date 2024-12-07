У Кривому Розі та Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: 13 людей загинуло

Вночі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі.

“У результаті авіаудару загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях”, – повідомили в ДСНС.

Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

Учора, 6 грудня, в період з 17:57 до 18:05 окупанти нанесли два удари по території Запоріжжя та району.

Перший удар росіяни нанесли по житловому району міста. Внаслідок влучання зруйновано СТО, пошкоджені поруч розташовані житлові будинки та магазини.

Другий удар нанесено по відкритій ділянці території Запорізького району.

У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3-ї особи. Всього загинули 3 людей та 17 – постраждали, з них 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

6 грудня близько 16.20 ворог завдав ракетний удар по адміністративній будівлі у Кривому Розі.

Будівля зазнала руйнувань, також пошкоджено вікна та дахи у будинках, розташованих поруч, понівечені автомобілі.