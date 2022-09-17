Суспільство

У Криму спалили дві автівки головного пропагандиста росії, – ЗМІ

17 Вересня 2022 18:59
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Деякі ЗМІ с посиланням на інформацію з соціальних мереж повідомляють, що сьогодні близько 2 години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі згоріли два легкові автомобілі.

За попередніми даними, тут знаходиться вілла генерального директора агентства “росія сьогодні” Дмитра Кисельова. Поліція вважає, що нападник підпалював саме автомобіль журналіста.

Гольф автомобіль і позашляховик на віллі Кисельова після зустрічі з палієм.

На відео потрапив підпал позашляховика Land Rover та гольф автомобіля. На передньому плані можна побачити авто з логотипом Cock t’est Belle – це службовий автомобіль виноробні Кисельова.


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