Деякі ЗМІ с посиланням на інформацію з соціальних мереж повідомляють, що сьогодні близько 2 години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі згоріли два легкові автомобілі.

За попередніми даними, тут знаходиться вілла генерального директора агентства “росія сьогодні” Дмитра Кисельова. Поліція вважає, що нападник підпалював саме автомобіль журналіста.

Гольф автомобіль і позашляховик на віллі Кисельова після зустрічі з палієм.

На відео потрапив підпал позашляховика Land Rover та гольф автомобіля. На передньому плані можна побачити авто з логотипом Cock t’est Belle – це службовий автомобіль виноробні Кисельова.