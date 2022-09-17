У Криму спалили дві автівки головного пропагандиста росії, – ЗМІ

Деякі ЗМІ с посиланням на інформацію з соціальних мереж повідомляють, що сьогодні близько 2 години ночі на вулиці Айвазовського в Коктебелі згоріли два легкові автомобілі.
За попередніми даними, тут знаходиться вілла генерального директора агентства “росія сьогодні” Дмитра Кисельова. Поліція вважає, що нападник підпалював саме автомобіль журналіста.
На відео потрапив підпал позашляховика Land Rover та гольф автомобіля. На передньому плані можна побачити авто з логотипом Cock t’est Belle – це службовий автомобіль виноробні Кисельова.
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