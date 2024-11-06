У Кремлі заявили, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою 

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про будь-які плани російського диктатора привітати Дональда Трампа з можливою перемогою на президентських виборах у США. Він додав, що США є “недружньою країною”, яка веде війну проти Росії.

Про це повідомляють російські медіа.

“Ми оцінюємо заяви, які лунають, і в першу чергу будемо робити висновки щодо тем, які стосуються нашого порядку денного, коли такі заяви надійдуть. Варто також пам’ятати, що чинний президент США ще виконуватиме свої обов’язки майже півтора місяця”, – зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що йому нічого не відомо про наміри Путіна вітати Трампа. “Не забуваймо, що це недружня країна, яка прямо та опосередковано бере участь у війні проти нашої держави”, – сказав він.

Пєсков також прокоментував заяву Трампа щодо миру, зазначивши, що після перемоги і перебування в Овальному кабінеті такі слова можуть набувати іншого забарвлення.