Політика

У Кремлі заявили, що Путін не планує вітати Трампа з перемогою 
6 Листопада 2024 12:06
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пєсков, путін, трамп
Дитро Пєсков / Фото з відкритих джерел

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про будь-які плани російського диктатора привітати Дональда Трампа з можливою перемогою на президентських виборах у США. Він додав, що США є “недружньою країною”, яка веде війну проти Росії.

Про це повідомляють російські медіа.

“Ми оцінюємо заяви, які лунають, і в першу чергу будемо робити висновки щодо тем, які стосуються нашого порядку денного, коли такі заяви надійдуть. Варто також пам’ятати, що чинний президент США ще виконуватиме свої обов’язки майже півтора місяця”, – зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що йому нічого не відомо про наміри Путіна вітати Трампа. “Не забуваймо, що це недружня країна, яка прямо та опосередковано бере участь у війні проти нашої держави”, – сказав він.

Пєсков також прокоментував заяву Трампа щодо миру, зазначивши, що після перемоги і перебування в Овальному кабінеті такі слова можуть набувати іншого забарвлення.


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