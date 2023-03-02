Політика

У Кремлі відреагували на події у Брянській області

2 Березня 2023 13:36
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провокації

Президент Росії Володимир Путін не буде 2 березня проводити Радбез через події у Брянській області. Нарада призначена на 3 березня. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

ТАСС, посилаючись на Пєскова, заявив, що Путін перебуває в Кремлі, отримує доповіді від ФСБ, Міноборони та Росгвардії про ситуацію в прикордонному районі Брянської області, куди нібито проникли «українські диверсанти».

Пєсков назвав те, що сталося в Брянській області, «атакою терористів». За його словами, “зараз йде знищення терористів”.

Спікер Путіна заявив, що йому невідомо, чи президент РФ змінюватиме «статус спецоперації», тобто оголошуватиме війну Україні.

2 березня російські державні ЗМІ та прокремлівські телеграм-канали заявили про «бойові зіткнення» з «українськими диверсантами» у двох селах Брянської області, що межують з Україною.

В Офісі президента України назвали «класичною провокацією» заяви про «українських диверсантів» у Брянській області.

В українському командуванні «Північ» нагадали, що «ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ».


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