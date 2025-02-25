Політика

У Кремлі відмовились коментувати слова Трампа про миротворців в Україні
25 Лютого 2025 18:02
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У Кремлі спростували заяву президента США Дональда Трампа про те, що Володимир Путін може погодитися на розміщення європейських миротворчих сил в Україні.

Про це пише Politico.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 25 лютого ухилився від прямого коментаря щодо слів Трампа, але послався на офіційну позицію російського Міністерства закордонних справ.

“Є позиція, яку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Мені нічого додати й нічого коментувати”, — зазначив Пєсков.

24 лютого, президент Франції Емманюель Макрон відвідав Вашингтон, де провів зустріч із Трампом. Після переговорів Трамп заявив, що Путін, нібито, не проти європейських миротворців в Україні.


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