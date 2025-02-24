Трамп анонсував зустріч з Зеленським для підписання угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у найближчі два тижні, щоб підписати угоду щодо природних ресурсів.

Про це Трамп сказав на спільній прес конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, виступаючи перед журналістами в Білому домі.

“Він може приїхати цього або наступного тижня, щоб підписати угоду, і це було б чудово. Я б із задоволенням зустрівся з ним, зустрівся б в Овальному кабінеті”, – сказав Трамп.

Він зазначив, що США і Україна “дуже близькі до укладення остаточної угоди” щодо рідкоземельних металів “і різних інших речей”.

Трамп заявив, що розраховує в рамках угоди “отримати протягом певного періоду часу назад наші гроші”, які США направили на допомогу Україні.

Які ще заяви лунали від Трампа:

Ми могли б закінчити війну в Україні за кілька тижнів;

Я допомагаю Україні так, як ніхто не допомагав Україні раніше;

Війна в Україні здатна перерости в третю світову війну і США мають намір не допустити такого результату;

Путін сказав мені, що він не бачить проблеми в розміщенні європейських військ в Україні в рамках мирної угоди;

Я сподіваюся, що Україна зможе повернути частину своєї землі.

Що сказав Макрон: