Політика

У Кремлі стверджують, що Путін готовий до контактувати з Трампом
24 Січня 2025 12:27
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Президент Дональд Трамп зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Гамбурзі, 2017 рік / Фото: AP
Президент Дональд Трамп зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 в Гамбурзі, 2017 рік / Фото: AP

У Москві заявили, що очікують сигналу від нової адміністрації США для організації розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

“Путін готовий. Ми чекаємо сигналів, усі готові. Важко щось прогнозувати, але якщо така розмова відбудеться, ми одразу проінформуємо”, — сказав Пєсков.

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним “дуже швидко” після офіційного вступу на посаду 20 січня.

Також відомо, що команда Трампа готується до телефонної розмови з російським президентом.


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