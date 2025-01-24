У Кремлі стверджують, що Путін готовий до контактувати з Трампом

У Москві заявили, що очікують сигналу від нової адміністрації США для організації розмови між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

“Путін готовий. Ми чекаємо сигналів, усі готові. Важко щось прогнозувати, але якщо така розмова відбудеться, ми одразу проінформуємо”, — сказав Пєсков.

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним “дуже швидко” після офіційного вступу на посаду 20 січня.

Також відомо, що команда Трампа готується до телефонної розмови з російським президентом.