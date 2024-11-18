Політика

У Кремлі прокоментували пропозицію Ердогана про замороження війни в Україні
18 Листопада 2024 13:35
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Ердоган, рф, україна
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію ЗМІ про “мирний план” турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана щодо припинення війни, розпочатої РФ проти України.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що запропоновані ЗМІ варіанти є неприйнятними для Росії. “Ідея заморожування по лінії бойового зіткнення відразу ж відкидається російською стороною”, – наголосив він.

На запитання про можливі обговорення між Путіним та Ердоганом щодо цих пропозицій, Пєсков відповів заперечно.

“Ні, таких обговорень не було, ми лише звернули увагу на ці повідомлення в ЗМІ, але поки що не маємо жодної інформації про деталі”, – зазначив він.


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