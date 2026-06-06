У Кремлі не бачать сенсу в зустрічі із Зеленським: ISW пояснив, на що розраховує Путін

Російський президент Володимир Путін відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів про завершення війни та вкотре заявив про намір досягти цілей, які Кремль поставив перед собою у війні проти України. Про це йдеться в останньому звіті ISW.

Під час виступів на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 4–5 червня Путін заявив, що російські війська нібито просуваються вздовж усієї лінії фронту, контролюють усю Луганську область, 85% Донецької та 80% Запорізької областей. Водночас аналітики наголошують, що ці твердження не відповідають наявним даним про ситуацію на полі бою.

За оцінкою ISW, станом на 5 червня російські сили контролювали 99,77% Луганської області, 79,93% Донецької та 74,99% Запорізької області. Експерти також зазначають, що у квітні та травні 2026 року українські сили звільнили більше територій, ніж російська армія змогла захопити, а темпи наступу РФ помітно знизилися порівняно з 2025 роком.

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У звіті наголошується, що Путін продовжує дотримуватися своєї концепції перемоги, яка передбачає ведення затяжної війни на виснаження. Водночас Росія стикається зі зростаючими економічними труднощами, проблемами з набором особового складу та суспільним невдоволенням.

Аналітики також звернули увагу на реакцію Путіна на відкритий лист Зеленського із закликом до припинення вогню та зустрічі на рівні лідерів. Російський президент заявив, що не бачить сенсу в такій зустрічі, хоча водночас стверджував, що Москва готова до угоди про завершення війни на умовах, які нібито обговорювалися під час саміту на Алясці у серпні 2025 року. ISW зазначає, що жодних публічних документів про досягнення таких домовленостей не існує.

У звіті також зазначається, що Путін повторив давні вимоги Кремля щодо завершення війни лише після досягнення Росією поставлених цілей та знову вдалося до ядерної риторики, згадавши ракети «Орешник». На думку аналітиків, подібні заяви покликані схилити Україну та Захід до поступок на тлі погіршення результатів російської армії на фронті.