У Кременчуці в багатоповерхівці вибухнула граната

У Кременчуці у квартирі багатоповерхового будинку вибухнув боєприпас, внаслідок цього 55-річного чоловіка госпіталізували.

За інформацією поліції, повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження.

“Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас. На момент вибуху у квартирі ще перебувала місцева мешканка. На щастя, вона не постраждала”, – йдеться у повідомленні.

Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович повідомив: «За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.