У Кременчуці після обстрілу знаходять нерозірвані касетні боєприпаси

У Кременчуці після російської атаки виявляють нерозірвані касетні боєприпаси. Про небезпеку попередила міська рада.

За даними мерії, уламки мають сріблястий колір і за формою нагадують м’ячі, тому можуть привернути увагу дітей.

“Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх — вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям”, — закликав міський голова Віталій Малецький.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня у місті пролунали десятки вибухів, під удар потрапила енергетична та транспортна інфраструктура.