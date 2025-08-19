        Суспільство

        У Кременчуці після обстрілу знаходять нерозірвані касетні боєприпаси

        Федір Олексієв
        19 Серпня 2025 13:39
        Касетний суббоєприпас / Фото: ДСНС
        У Кременчуці після російської атаки виявляють нерозірвані касетні боєприпаси. Про небезпеку попередила міська рада.

        За даними мерії, уламки мають сріблястий колір і за формою нагадують м’ячі, тому можуть привернути увагу дітей.

        “Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх — вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102! Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям”, — закликав міський голова Віталій Малецький.

        Нагадаємо, в ніч на 19 серпня у місті пролунали десятки вибухів, під удар потрапила енергетична та транспортна інфраструктура.


