У Конотопі дрон РФ влучив у багатоповерхівку: загинула 78-річна жінка

Уранці 8 червня російські безпілотники атакували Конотоп на Сумщині. Внаслідок удару по житловому сектору загинула 78-річна жінка, ще троє людей постраждали.

Близько 05:10 8 червня російські війська атакували Конотоп безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житловий сектор міста, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, після атаки розпочалася пошуково-рятувальна операція. Спочатку повідомлялося про постраждалих, яким надавали медичну допомогу.

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Згодом Григоров повідомив, що під завалами рятувальники виявили тіло 78-річної жінки. Також постраждали троє людей, серед яких дитина.

У прокуратурі Сумської області уточнили, що російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. До лікарні госпіталізували двох жінок віком 75 та 41 рік, а також 44-річного чоловіка. Восьмирічному хлопчику діагностували гостру реакцію на стрес.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомляв, що після ударів частина міста залишилася без електропостачання. Також він зазначав, що під завалами багатоповерхівки могла перебувати людина.