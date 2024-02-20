У Конгресі США представили чергову версію закону про допомогу Україні — The Hill

Двопартійна група законодавців у Палаті представників США представили змінену версію пакета заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також забезпечення безпеки кордонів, який був представлений минулого тижня.

Про це повідомляє видання The Hill, яке ознайомилося з листом законодавців.

Республіканець Браян Фітцпатрік та демократ Джаред Голден наголосили на терміновості надання допомоги Україні і закликають своїх колег підтримати альтернативну версію законопроєкту про іноземну допомогу.

“За два роки з моменту вторгнення РФ в Україну, підтримка Сполученими Штатами молодої української демократії була консенсусом двох партій у Конгресі. Але поки ми пишемо, становище України під загрозою. У її борців за свободу закінчуються боєприпаси, вони відступають зі Сходу, прокладаючи шлях для подальшого просування Росії. Це прямий результат тупика у Конгресі”, — йдеться у листі законодавців.

Конгресмени наголосили, що США не можуть відвернутися від українського народу, який “б’ється та гине, щоб зберегти свою демократію та суверенітет”.

“Вони довели, що, маючи американську зброю та боєприпаси, вони можуть виграти цю боротьбу. Ми знаємо, що без них вони можуть зазнати поразки”, — йдеться у листі.

Заклик до дій прозвучав через тиждень після того, як Сенат ухвалив законопроєкт про допомогу іноземним державам і який спікер Майк Джонсон відмовився поставити на розгляд в Палаті представників.

Законодавці сподіваються, що їхня нова пропозиція здобуде більше підтримки. Законопроєкт під назвою “Акт про захист кордонів, захист демократій” передбачає виділення 66,32 мільярда доларів для Міноборони США на підтримку країн, які перебувають у стані війни, у тому числі приблизно 47 мільярдів доларів для України, 10 мільярдів доларів для Ізраїлю, 5 мільярдів доларів для Індійсько-Тихоокеанського регіону та 2 мільярди доларів для підтримки Операцій Центрального командування США.

Він також містить положення про кордон і позбавить пакет гуманітарної допомоги для Гази, України та інших глобальних гарячих точок.

Видання зазначає, що законопроєкт навряд чи отримає достатню підтримку, демократи уже його критикують.